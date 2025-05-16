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Giriş Tarihi: 16.5.2025 14:59

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.15'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!
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