Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.15'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya gidecek.