Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu’nu doğruladı! Hull City sürprizi...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ruben Selles ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü arayışlarına başladı.
Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını, listelerinde başka isimlerin de bulunduğunu ifade etti.
Bu sezon 17 maçta takımın başında sahaya çıkan 44 yaşındaki tecrübeli teknik adam 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Emre Belözoğlu, ocak ayında Antalyaspor'un başına geçmiş ve 1.5 yıllık imza atmıştı.