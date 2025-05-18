Ole Gunnar Solskjaer: "3 puan alamadığımız için üzgünüm’’

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü 1 puandan dolayı 3 puanı hak ettik. Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele eşitti diyebilirim gol anlamında ama rakibiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan dolayı rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum. Muçi ve Arroyo oyuna enerji getirdi. İkisi de çok çok çalıştılar. Muçi de golde iyi iş yaptı, asist yaptı. 3 puan alamadığımız üzgünüm 3 puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum. Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalasef çok zor olur" diye konuştu.

TFF VE HAKEME TEPKİ

Öte yandan Beşiktaş, maçın uzatma dakikalarında Semih Kılıçsoy'la golü buldu ancak pozisyon öncesindeki faul nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, iptal edilen ikinci gol nedeniyle yayıncı kuruluşa ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

"TEKRARI NEDEN YAYINLAMADINIZ"

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, yayıncı kuruluşa yönelik, "İptal edilen golümüzdeki pozisyonun yakın çekimlerini ve tekrarını neden yayınlamadınız?" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda TFF'ye yönelik ise, "Siz de golümüzü iptal ederken hangi açıları izlediniz?" ifadeleri kullanıldı.