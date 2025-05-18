Trendyol Süper Lig’de 36.hafta sona erdi! İşte sonuçlar...

Trendyol Süper Lig'de 36. haftası aynı saatte oynanan 8 maçla sona erdi. Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 89'a çıkardı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden Net Global Sivasspor ise küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-5
Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: 1-0
Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: 1-1
Galatasaray-Bellona Kayserispor: 3-0
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1
Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Çaykur Rizespor-Göztepe: 6-3
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 2-3
PUAN DURUMU
Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|34
|28
|5
|1
|87
|31
|56
|89
|2.FENERBAHÇE
|34
|25
|6
|3
|86
|34
|52
|81
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|34
|18
|6
|10
|51
|38
|13
|60
|4.BEŞİKTAŞ
|34
|16
|11
|7
|54
|34
|20
|59
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|34
|16
|6
|12
|58
|51
|7
|54
|6.İKAS EYÜPSPOR
|35
|14
|8
|13
|50
|46
|4
|50
|7.TRABZONSPOR
|34
|12
|11
|11
|54
|43
|11
|47
|8.GÖZTEPE
|34
|12
|11
|11
|57
|47
|10
|47
|9.KASIMPAŞA
|34
|11
|13
|10
|59
|59
|0
|46
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|34
|13
|7
|14
|43
|46
|-3
|46
|11.BELLONA KAYSERİSPOR
|34
|11
|11
|12
|43
|54
|-11
|44
|12.ONVO ANTALYASPOR
|34
|12
|8
|14
|36
|58
|-22
|44
|13.GAZİANTEP FK
|34
|12
|7
|15
|41
|46
|-5
|43
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|13
|4
|17
|45
|55
|-10
|43
|15.CORENDON ALANYASPOR
|34
|10
|9
|15
|39
|49
|-10
|39
|16.SİPAY BODRUM FK
|34
|9
|9
|16
|25
|38
|-13
|36
|17.NET GLOBAL SİVASSPOR
|35
|9
|8
|18
|44
|58
|-14
|35
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|34
|5
|8
|21
|41
|67
|-26
|23
|19.ADANA DEMİRSPOR
|34
|2
|4
|28
|29
|88
|-59
|-2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.