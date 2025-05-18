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Giriş Tarihi: 18.5.2025 22:57

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı!

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. İşte haftanın programı...

AA
Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın programı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Şampiyon Galatasaray, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

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Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı!
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