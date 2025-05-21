Arda Turan Shakhtar’da!

Bir süredir Shakhtar Donetsk ile görüşen teknik direktör Arda Turan, anlaşmayı sağladı. Eyüpspor'u geçen sezon Süper Lig'e yükselten ve bu yıl da iyi bir performansla Avrupa kupalarına gitmeyi kılpayı kaçıran 38 yaşındaki çalıştırıcı, Ukrayna ekibinin yeni hocası olacak. Ukrayna Premier Lig'i bitime 1 maç kala 3. sırada tamamlamayı garantileyen Shakhtar'ın, Turan'a 2 milyon Euro maaş vereceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın ardından yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Eyüpspor'un Albert Riera ile anlaştığı aktarıldı.