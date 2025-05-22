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Giriş Tarihi: 22.5.2025 11:25

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede hakem Batuhan Kolak görev alacak.

AA
Süper Lig’de 37. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 37. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

Açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)

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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı!
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