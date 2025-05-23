Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın Medya Günü'nde röportaj veren Philippe Coutinho, yaşanan bir olay sırasında şaşkınlığı gizleyemedi. Kulübün yıldız ismi Philippe Coutinho, Globo ile yaptığı röportaj sırasında tesislerin dışında silah sesleri yükseldi.

Philippe Coutinho'nun röportajı sırasında çatışma çıktı! O anlar böyle kayda geçti | Video

Olay, Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında gerçekleşti. Globo'nun haberine göre, bölgede yaşanan silahlı saldırılar röportajın iki kez kesilmesine neden oldu.

Görüntülerde ilk başta tepki vermeyen Coutinho'nun, seslerin kaynağını fark ettikten sonra endişelendiği görüldü.