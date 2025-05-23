Philippe Coutinho'nun röportajı sırasında çatışma çıktı! O anlar böyle kayda geçti | Video
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da forma giyen yıldız oyuncu Philippe Coutinho'nun verdiği röportaj sırasında silah sesleri duyuldu. 32 yaşındaki oyuncu ise şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar böyle kaydedildi.
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