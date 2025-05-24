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Giriş Tarihi: 24.5.2025 07:03

Beşiktaş’ın yıldızı, Rus devlerini karşı karşıya getirdi! Dev bonservis talebi

Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Gedson Fernandes’i kadrolarına katmak isteyen iki Rus devi, transfer döneminde siyah-beyazlı takımın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. Yönetim ise bonservisinin kalan yüzde 50’lik kısmını alıp oyuncuyu daha sonra satmanın hesaplarını yapıyor. Oyuncu için istenen bonservis ücreti de belli oldu. İşte detaylar…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın yıldızı, Rus devlerini karşı karşıya getirdi! Dev bonservis talebi

Beşiktaş'ın şu anda en revaçtaki futbolcusu Gedson Fernandes… Zenit'in geçen yaz döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncuya ilgisi devam ediyor.

Ara transferde 25 milyon Euro ile siyah-beyazlıların kapısını çalan Spartak Moskova da Portekizli yıldız konusundaki planlarını koruyor.

Rus basını, iki kulübün Beşiktaş'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığını yazarken siyah-beyazlı yönetim ise yüzde 50'sine sahip olduğu tecrübeli futbolcunun bonservisinin diğer yarısını Benfica'dan almaya öncelik veriyor.

6 MİLYON EURO PLANI

Kartal, Gedson Fernandes'i bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödeyerek 2022 yılında kadrosuna katmıştı.

6 milyon Euro daha vererek oyuncunun tüm haklarına sahip olmayı amaçlayan Başkan Serdal Adalı ve ekibi, şu ana kadar Benfica ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayamadı.

Bu sorunun çözülmesinin ardından, Gedson'dan minimum 30 milyon Euro gelir bekleniyor.

Bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Gedson, 11 gol ve 2 asistle skora 13 kez katkı sağladı. Portekizli futbolcu, bu performansıyla kariyer rekorunu kırdı.

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Beşiktaş’ın yıldızı, Rus devlerini karşı karşıya getirdi! Dev bonservis talebi
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