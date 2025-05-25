Galatasaray’ın eski yıldızı Capone, şampiyonluk kutlamasında SABAH Spor’a konuştu

Trendyol Süperlig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray, şampiyonluğu, İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen büyük bir organizasyonla kutladı. Binlerce taraftarın katıldığı etkinlikte renkli görüntülerin yanı sıra duygu yüklü anlar da yaşandı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Capone şampiyonlu kutlamasında

CAPONE SABAH SPOR'A KONUŞTU

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı savunmacı Capone, Kutlamalar sırasında editörümüz Tarık Z. Akan'ın sorularını yanıtladı. Galatasaray taraftarına duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı şu sözlerle ifade etti:

"Bugün önemli bir gün. Bu taraftarı çok seviyorum. Her zaman bana sevgiyle yaklaştılar. Bu nedenle bana duydukları sevgi için onlara teşekkür ediyorum ediyorum. Türkiye'nin bir numaralı taraftarı, değil mi? Bence gerçekten tebrik edilmeyi hak ediyorlar. Bence hep böyle olmalı."

Söz konusu açıklama, meydanda bulunan taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı. Şampiyonluk coşkusunun doruk noktasına ulaştığı kutlamalarda, sarı-kırmızılı camianın birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı.