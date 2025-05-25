Galatasaray'ın eski oyuncusu Capone şampiyonlu kutlamasında
Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğunda kadroda olan oyunculardan Capone, sarı-kırmızlı takımın bugünkü şampiyonluk kutlamalarında Yenikapı'ya geldi. Brezilyalı eski oyuncu, SABAH Spor'a duygularını anlattı.
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