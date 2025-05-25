Trabzonspor - Samsunspor | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

TRABZON'DA 26 MAÇIN 21'İNİ EV SAHİBİ TAKIM KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi. Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

SAHASINDA SON 5 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu. En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.