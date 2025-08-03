Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı!

Dört yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek başkent temsilcisi; "Çubuklu", "Şimşekler", "Ankara Beyazı" ve "Gelincik Çiçeği" isimlerini taşıyan formaların tanıtım videosunu, saat 19.23'te sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Videoda A takım oyuncularından Metehan Mimaroğlu, Peter Etebo, Thalisson Kelven da Silva, Dimitrios Goutas, Henry Onyekuru ve Pedro Pereira ile Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın iki oyuncusu Gizem Feyza Kılçık ve Yağmur Avcı yer aldı.
Her formanın bir ruhu var... ❤️🖤— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 3, 2025
1923'den günümüze 102 yıllık mirasın adı "Çubuklu";
Gençliğin isyanı, tribünden sahaya düşen "Şimşekler";
Üşütüp dondursa da Ankara'nın ayazı, şehrimize sadakattir "Ankara Beyazı";
Gençlerbirliği gibi zarif, Gençlerbirliği kadar inatçı… pic.twitter.com/9iX9s0TVyC