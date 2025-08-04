Alanyaspor’da 4 transfer için imza töreni

BRUNO VIANA İLE 2 YILLIK SÖZLEME

Çavuşoğlu, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Viana ile de 2 yıllık sözleme imzaladıklarını kaydederek "Kendisi idmanlara bugün başladı. Stoper mevkisinde eksiklerimiz zaman zaman vardı, oraya da takviye yaptık. Viana ligimize de yabancı değil, geçen yıl da Gaziantep'te kiralık oynamıştı. Kariyerli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

BARAN MOĞULTAY: "KULÜP İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Genç oyuncu Baran Moğultay ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu forma ve kulüp için elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi ve sağlıklı bir sezon geçiririz. Takım ile güzel bir kamp geçirdim. Takım oyuncuları ve hocamla iyi anlaşıyorum." dedi.

Forvet oyuncusu Güven Yalçın ise Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Takımı çok iyi görüyorum. Geçen seneden çok oyuncu kaldı. Takımın ana oyuncuları duruyor. Bence bu iyi. Çok iyi de hazırlandık. Belki de ilk maçın Fenerbahçe ile olması bizim için iyi olacaktır. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. Oraya teslim olmaya gitmiyoruz." diye konuştu.

Paulo Victor ise Alanyaspor forması giymenin kendisi için "ayrıcalık" olacağını, Bruno Viana da Alanyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.