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Giriş Tarihi: 5.8.2025 15:45 Son Güncelleme: 5.8.2025 15:53

Son dakika haberi: TFF'den Süper Lig maçlarına erteleme kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak üç maçın ertelendiğini açıkladı.

Son dakika haberi: TFF’den Süper Lig maçlarına erteleme kararı!

TFF, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmalarını, Avrupa maçları nedeniyle erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." denildi.

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Son dakika haberi: TFF'den Süper Lig maçlarına erteleme kararı!
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