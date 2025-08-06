Haber hattı

İspanya'da Arda Güler krizi çıktı!

REAL Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni sezonda takımın kilit oyuncularından biri olarak görevlendirmeye hazırlandığı Arda Güler, İspanya'da krize neden oldu. El Espanol'da yer alan habere göre; bazı gazeteci ve taraftarlar, Alonso'nun milli futbolcuya büyük sorumluluklar verme yönündeki tercihini hatalı bularak eleştirilerde bulundu. Yıllarca Luka Modric ve Toni Kroos gibi tecrübeli isimlerin görev aldığı orta saha pozisyonunda genç yıldızın ağır yükü kaldıramayacağı belirtilirken, bu bölgeye takviye yapılması gerektiği ifade edildi.

5'i 1 yerde imza

SÜPER Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosunda yer alan 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve stoper Fatih Aksoy ile 2027, Kosovalı stoper Fidan Aliti ile altyapıdan orta saha Ümit Akdağ ile de 2028'e kadar yeni imza atan Akdeniz ekibinde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu oyuncular bize önemli katkılar sağladı. Bundan sonra da katkıları devam edecektir" diye konuştu.

EuroBasket 2025'te Türkiye 4'üncü sırada

FIBA'NIN 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) 'Güç sıralamasında' Türkiye, 4. basamakta yer aldı. FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek dev turnuvada mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı. Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi. Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler Almanya, Fransa ve Letonya.

Porto'nun efsane kaptanı vefat etti

PORTEKİZ ekibi Porto'nun efsane kaptanı Jorge Costa, geçirdiği kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti. Porto yönetimi, kulübün antrenman tesislerinde vefat eden Costa için bugün Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleneceğini duyurdu. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Porto'yu çalıştırdığı dönemde takımda defans oyuncusu olarak yer alıyordu. 2003'te UEFA Kupası ve 2004'te Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmıştı. Costa son olarak kulüpte genel direktörlük görevindeydi.

Miha Zajc, Dinamo Zagreb'le anlaştı

FENERBAHÇELI eski futbolcu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'le sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık kontrat yapıldığı belirtildi. İmza sonrası Sloven futbolcu, "Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım; özellikle de Hırvatistan şampiyonluğunu kazanmaktan bahsediyorum" dedi. Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da Empoli'den transfer olan Zajc, sarı-lacivertli formayla 123 maçta 20 gol attı ve 2023'te Türkiye Kupası'nı kazandı.

Lamine Yamal'dan bir skandal daha!

BARCELONA'NIN genç futbol yıldızı Lamine Yamal, yeni bir aşk skandalıyla gündemde. 18 yaşında olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Fati Vazquez ile İtalya'da görüntülenmişti. Şimdi de Arjantinli model Nicki Nicole ile öpüşürken görüldü. Barcelona Kulübü, Yamal'ın özel hayatındaki skandallar nedeniyle endişeli.