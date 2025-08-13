Antalyaspor paylaştı! Emre Belözoğlu’nun antrenman taktiği golü getirdi

GÜRAY VURAL'IN GOLÜ ANTRENMANDA ÇALIŞILMIŞ

Antalyaspor'un Güray Vural ile bulduğu golün daha önce antrenmanda çalışılan bir pozisyon olduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çizdiği setin üzerinden gelen bu gol sosyal medyada ilgi çekti.