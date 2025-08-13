Antalyaspor paylaştı! Emre Belözoğlu’nun antrenman taktiği golü getirdi

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.
ANTALYASPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM
Antalyaspor'un Kasımpaşa'ya karşı gollerini Güray Vural ve yeni transferi Storm kaydetmişti. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.