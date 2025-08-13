Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor paylaştı! Emre Belözoğlu'nun antrenman taktiği golü getirdi
Giriş Tarihi: 13.8.2025 15:42

Trendyol Süper Lig'de ilk maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Antalyaspor lige galibiyetle başladı. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Güray Vural'ın attığı golün, antrenmanda çalışıldığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.

ANTALYASPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM

Antalyaspor'un Kasımpaşa'ya karşı gollerini Güray Vural ve yeni transferi Storm kaydetmişti. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

GÜRAY VURAL'IN GOLÜ ANTRENMANDA ÇALIŞILMIŞ

Antalyaspor'un Güray Vural ile bulduğu golün daha önce antrenmanda çalışılan bir pozisyon olduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çizdiği setin üzerinden gelen bu gol sosyal medyada ilgi çekti.

