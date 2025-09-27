Burak Yılmaz: "Emeğimizin karşılığı galibiyet olmadığı için üzgünüz"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 10'a, Samsunspor ise 11'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galibiyeti hak eden taraf olduklarını ama başaramadıklarını söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Çok iyi hazırlandık ama kötü başladık. Oyuncu değişiklikleriyle tekrar oyunun hakimi olduk. Yüzde 70 topa sahip olduk, 13 korner kullandık. Gol yüzdesinde çok bir rakam yakaladık. Rakip 10 kişi de olsa 2-0'dan geri döndük. Oyuncularımın performansından çok mutluyum. Hakem söylemlerine katılmıyorum. Oyuncularımın emeğinin karşılığı galibiyet olmadığı için üzgünüz. Önümüzde zor bir Karagümrük maçı var. Oyunculara 2 gün izin verdik. Ondan sonra bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyundan memnun olmadığım için 30. dakikada değişiklikler yaptık. Genel olarak performanslardan memnunuz. Bayo da bugün gayet iyiydi ama hala hazır değil. Onun sıkıntısını da sahada yaşadı" ifadelerini kullandı.