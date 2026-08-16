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Giriş Tarihi: 16.08.2026 22:46

Bakanlar, Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK maçını izledi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK maçını tribünden takip etti.

DHA
Bakanlar, Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK maçını izledi!
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Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, protokolden izledi.

Bakanlar Çiftçi ile Bak'a ayrıca önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da eşlik etti

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #ERZURUMSPOR FK #MUSTAFA ÇİFTÇİ #OSMAN AŞKIN BAK #AK PARTİ #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #SÜPER LİG

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Bakanlar, Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK maçını izledi!
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