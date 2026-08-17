Fener’in yüzde 84’ü Talisca

F.Bahçe, G.Birliği'ne Ankara'da 2-1 teslim olurken takımın tek golü yine Talisca
'dan geldi. Kanarya, ligde ve Avrupa'da toplam 5 resmi maça çıkarken 6 kez ağları havalandırdı. Bu gollerin 5'ini Sambacı kaydetti. Teknik direktör İsmail Kartal
'ın, Muriqi'in sakatlığının ardından forvette kullandığı Brezilyalı yıldız, Kanarya'yı tek başına sırtladı. 32 yaşındaki 10 numara, takımın bulduğu gollerin yüzde 84'üne imza atarken diğer yıldızlar yaya kaldı. Sarı-lacivertlilerde Talisca'dan başka fileleri sarsan tek isim ise Greenwood oldu. İngiliz kanat oyuncusu, F.Bahçe'nin Strum Graz'ı Kadıköy'de 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü ağlara yollamıştı. Diğer sayı da Talisca'dan gelmişti.