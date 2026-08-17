Güç gösterisi

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Ligin yeni iki ekibinin Diyarbakır’da oynadığı maçta Amed, Erzurum FK’yı üç golle yenerek şov yaptı

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Trendyol Süper Lig'in iki yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurum FK kozlarını paylaştı. Dostluk havasının estiği Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi takım Amed 3-0 kazanmayı başardı. İlkdevresi golsüz geçilirkenikinci yarıda goller yağmurgibi geldi. 53'te DiaSaba, Amed adına sezonunperdesini açarken8 dakika sonra coşkuyuartırdı. Konuk ekip Erzurum, maça ortak olmak için fırsatlar bulsa da etkili olamadı. 70.dakikada sahneye çıkanyeni transfer GökhanGül, skoru ilan etti. Zorlu müsabakada Erzurum FK'nın 2, Amed'in ise attığı 1 gol VAR uyarısının ardından geçersiz sayıldı.

DOSTLUK RÜZGÂRI
Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,Gençlik ve Spor Bakanı Osman AşkınBak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu veTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahimHacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili izledi. Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterirken tezahüratlarla destek verdi. Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip,kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı. İki takımın yöneticileri maç öncesinde dostluk yemeğinde buluştu.

#SÜPER LİG #AMED SPORTİF FAALİYETLER #OSMAN AŞKIN BAK #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #MUSTAFA ÇİFTÇİ #ERZURUM

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