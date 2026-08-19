4 koldan saldırı

Beşiktaş, sağ kanat transferine yoğunlaştı. Siyahbeyazlıların halihazırda gündeminde 4 futbolcu yer alıyor. İşte o isimler ve son durumlar:

LUKEBAKİO: Siyahbeyazlılar, Benfica'nın Belçikalı oyuncusu için 3 milyonEuro kiralama ve 17 milyonEuro satın alma opsiyonu için teklif sundu. Benfica doğrudan 20 milyon Euro bonservisle satış istiyor. Beşiktaş ise opsiyonlu kiralamaya ikna etme çabasında. Lukebakio takımdan ayrılmak istemediğini açıklasa da kulübü pazarlıklara oturmuş durumda.

NERES: Başkan Serdal Adalı, Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'i David Neres için aradı. İtalyan ekibinin başkanı, bonuslarla birlikte 25milyon Euro'ya yakınbir talepte bulundu. Bu rakamı aşağı çekmek için görüşmeler sürüyor.

MONACO DA PEŞİNDE

GHEDJEMİS: Siyah-beyazlılar, Frosinone'den Fares Ghedjemis için kulününe 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Monaco ise 7 milyon Euro'luk ilk teklifinin reddedilmesinin ardından 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonus içeren öneri sundu. İki kulüp bu transferde karşı karşıya gelmiş durumda. Ghedjemis'in önceliğiFransa'da forma giymek olsa da Beşiktaş'a da kapıyı açık tutuyor.

HOCANIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

GONZALEZ: Siyah-beyazlılar, Juventus'un Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez için de girişimde bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nunFiorentina'daneski öğrencisi. Geride kalan sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren tecrübeli kanat için Beşiktaş'ın teklifi opsiyonlu kiralama şeklinde.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör