Fatih Tekke: Avrupa Ligi’ne katılma arzumuz var!





Ferençvaroş'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Tekke, rakibe saygı duyduklarını ancak Trabzonspor'un da kendi gücünün farkında olduğunu söyledi. Tekke, "Avrupa'da kiminle oynarsanız oynayın, her maç zordur. Avrupa takımlarının takım olma alışkanlığı ülkemizdeki takımlardan daha iyi durumda. Maliyet farkının olması farklı bir şey, takım olmak farklı bir şey. Bunu kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum" dedi.



Tekke, "Biz her zaman rakibimizden daha fazla istemeliyiz. 150 milyon Euro, 40 milyon Euro diyerek aradaki kalite farkını ortaya koyamazsınız. Yarın oynayacağımız takımın iyi oyuncuları var. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Her rakibe saygı göstermeliyiz. Yarın taraftarımızla birlikte avantajlı bir skorla maçı tamamlamak istiyorum. İnancımız var" ifadelerini kullandı.



Mendy, Draguş ve Lundstram'ın durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Mendy, Draguş ve Lundstram ile antrenman yapıyoruz. Onlar bize problem oluşturmadılar. UEFA kriterlerinden dolayı antrenman yapıyoruz. Biz de onlara saygımızı göstermeye çalışıyoruz. Mendy'nin dönüşü gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.



Trabzonspor taraftarına da mesaj veren Tekke, kadronun gelişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Takımımıza inanın ve güvenin. Çok iyi olacağız. Bize inanın ve güvenin. Yaptığımız doğru işler artarak devam etmeli. Dünyanın en büyük oyuncularının geliyor olması insanımızı mutlu etmedi. Biz asıl olandan vazgeçmemeliyiz. Saviola, Aral, Bouchouari, Cabral gibi oyuncularımızı geliştireceğiz. Bunun hemen olması mümkün değil. Bu kadronun zamana ihtiyacı var. Galip geldiğimizde oyuncularım, mağlup olduğumuz zaman mağlubiyet benim" dedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör