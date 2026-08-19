Fatih Tekke: Avrupa Ligi’ne katılma arzumuz var!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferençvaroş'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.
Fatih Tekke, Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini belirterek, "Avrupa Ligi'ne katılma arzumuz var. Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yarınki maçta avantaj elde etmek istiyoruz. Bütün duygumuzla ve heyecanımızla yarınki maça hazırız. Takımımız geçen seneden daha iyi durumda. Ancak ritim bulmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu sene daha heyecanlı, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Üç kulvarda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.
Sezonun ilk maçının ardından yapılan eleştirilere de değinen Tekke, "Ekibimle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk geldiğimiz günden itibaren neler yapıyorsak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Eleştiriler olacak. Biz de bunlardan alacağımızı alacağız" ifadelerini kullandı.
Ferençvaroş'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Tekke, rakibe saygı duyduklarını ancak Trabzonspor'un da kendi gücünün farkında olduğunu söyledi. Tekke, "Avrupa'da kiminle oynarsanız oynayın, her maç zordur. Avrupa takımlarının takım olma alışkanlığı ülkemizdeki takımlardan daha iyi durumda. Maliyet farkının olması farklı bir şey, takım olmak farklı bir şey. Bunu kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum" dedi.
Tekke, "Biz her zaman rakibimizden daha fazla istemeliyiz. 150 milyon Euro, 40 milyon Euro diyerek aradaki kalite farkını ortaya koyamazsınız. Yarın oynayacağımız takımın iyi oyuncuları var. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Her rakibe saygı göstermeliyiz. Yarın taraftarımızla birlikte avantajlı bir skorla maçı tamamlamak istiyorum. İnancımız var" ifadelerini kullandı.
Mendy, Draguş ve Lundstram'ın durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Mendy, Draguş ve Lundstram ile antrenman yapıyoruz. Onlar bize problem oluşturmadılar. UEFA kriterlerinden dolayı antrenman yapıyoruz. Biz de onlara saygımızı göstermeye çalışıyoruz. Mendy'nin dönüşü gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.
Trabzonspor taraftarına da mesaj veren Tekke, kadronun gelişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Takımımıza inanın ve güvenin. Çok iyi olacağız. Bize inanın ve güvenin. Yaptığımız doğru işler artarak devam etmeli. Dünyanın en büyük oyuncularının geliyor olması insanımızı mutlu etmedi. Biz asıl olandan vazgeçmemeliyiz. Saviola, Aral, Bouchouari, Cabral gibi oyuncularımızı geliştireceğiz. Bunun hemen olması mümkün değil. Bu kadronun zamana ihtiyacı var. Galip geldiğimizde oyuncularım, mağlup olduğumuz zaman mağlubiyet benim" dedi.
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