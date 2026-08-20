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Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:48

Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen ile sözleşme imzaladı!

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Hollanda takımı NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen ile sözleşme imzaladı!
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Transfer döneminde adı birçok Süper Lig takımıyla da anılan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

"UZUN ZAMANDIR PERDE ARKASINDA ÇALIŞIYORDUK"

Transfere dair kulüp sitesine konuşan NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, "Ahmetcan, geçtiğimiz başarılı yılda kilit bir oyuncuydu. Onun gelişi için uzun zamandır perde arkasında çalışıyorduk. Sonunda başardığımız için mutluyuz. Ahmetcan şu anda hala bir sakatlıkla mücadele ediyor ve ekibimizle birlikte rehabilitasyonuna hemen başlayacak. Eylül ayındaki bir sonraki milli maç arasından sonra onu tekrar sahalarda görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Ahmetcan, 2 gol kaydetmişti.

Ahmetcan Kaplan, NEC'de 22 numaralı formayı giyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#NEC NİJMEGEN #SÜPER LİG #AHMETCAN KAPLAN

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Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen ile sözleşme imzaladı!
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