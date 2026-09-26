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Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:07 Son Güncelleme: 26.09.2026 15:12

Beşiktaş'ın acı günü: Metin Keçeli hayatını kaybetti!

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı camiada uzun yıllar yöneticilik görevi yapan Metin Keçeli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Beşiktaş’ın acı günü: Metin Keçeli hayatını kaybetti!
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Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve Divan Kurulu Üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

METİN KEÇELİ

Metin Keçeli, 2010 ile 2012 yılları arasında Beşiktaş'ta ikinci başkanlık görevini yürüttü. Keçeli, daha öncesinde Süleyman Seba döneminde de futbol şube sorumluluğu, asbaşkanlık ve tesis sorumluluğu gibi görevlerde bulundu.

Keçeli son olarak, 2023 yılında siyah-beyazlı kulüpte yapılan başkanlık seçiminde Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #SÜLEYMAN SEBA #SERDAL ADALI

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Beşiktaş'ın acı günü: Metin Keçeli hayatını kaybetti!
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