İtalya’da Alessandro Bastoni’den Türkiye maçı yorumu!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında Türkiye karşısında 4-1 kazanan İtalya'da Alessandro Bastoni açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Alessandro Bastoni, "Türkiye'ye karşı erken bir gol bulduk. Bunu hedefliyorduk. Zorlu bir rakibe karşı oynadık ve kazandık. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

A Spor'a konuşan Alessandro Bastoni son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Belçika mağlubiyetinden sonra Türkiye'ye karşı kazanmaya çok inandık. Motive olduk ve birlikte en iyisini yaptık."

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