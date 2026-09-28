Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE İTALYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, İtalya'yı konuk ediyor! İşte Montella'nın 11'i...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 20:30 Son Güncelleme: 28.09.2026 20:38

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE İTALYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, İtalya'yı konuk ediyor! İşte Montella'nın 11'i...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Teknik direktör Vincenzo Montella'ın 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

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UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE İTALYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, İtalya’yı konuk ediyor! İşte Montella’nın 11’i...
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye ile İtalya, Bursa'da karşılaşıyor.

A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Türkiye grubtaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

İŞTE 11'LER:

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.

İTALYA: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

NOTLAR

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi. Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE İTALYA CANLI | A Milli Futbol Takımı, İtalya'yı konuk ediyor! İşte Montella'nın 11'i...
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