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Giriş Tarihi: 29.09.2026 00:35 Son Güncelleme: 29.09.2026 00:55

Vincenzo Montella'dan mağlubiyet sözleri: 'Maçtan dersimizi alacağız'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktötü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından, "Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

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Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri: ’Maçtan dersimizi alacağız’
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A Milli Futbol Takımı, Bursa'da oynanan maçta İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ISLIKLANMAYI HAK ETTİK"

Montella, "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığımız yok. Bu beni üzüyor. 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu. İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik.

İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok" dedi.

"DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

İtalyan çalıştırıcı, "Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vincenzo Montella: Yuhalanmayı hak ettik

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #MİLLİ TAKIM
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