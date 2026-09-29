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Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:29 Son Güncelleme: 29.09.2026 23:40

Maç özeti izle: İngiltere, Çekya deplasmanında ikinci yarıda açıldı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3’ün 2. haftasında İspanya, Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka A Haber’den canlı yayınlandı. İngiltere, Çekya’yı deplasmanda 2-0’lık skorla geçti.

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Maç özeti izle: İngiltere, Çekya deplasmanında ikinci yarıda açıldı!
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Çekya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 2. haftasında İngiltere'yi konuk etti. Zorlu mücadele Fortuna Arena'da oynandı.

Kritik maçta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Heyecan dolu karşılaşmada VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev aldı.

Çekya ile İngiltere arasındaki kritik mücadele A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlandı.

İngiltere, Çekya deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.

İngiltere'nin gollerin 47. dakikada Anthony Gordon ile 69. dakikada Harry Kane kaydetti.

Çekya'da Pavel Sulc, 25. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 3'e yükseltti. Çekya ise henüz puanla tanışamadı.

Çekya - İngiltere: 0-2

Goller: 47' Anthony Gordon, 69' Harry Kane

Kırmızı kart: 25' Pavel Sulc

İLK 11'LER

Çekya: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama, Cerv, Sulc, Sadilek, Radosta, Karabec, Hlozek.

İngiltere: Trafford, Alexander-Arnold, Chalobah, Guehi, Hall, Lewis-Skelly, Anderson, Rogers, Saka, Gordon, Kane.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

TIKLA İZLE | Halil Umut Meler'den kırmızı kart! Çekya 10 kişi kaldı

GOL İZLE | Çekya 0-1 İngiltere (Anthony Gordon)

GOL İZLE | Çekya 0-2 İngiltere (Harry Kane)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #ÇEKYA #İNGİLTERE #A SPOR

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Maç özeti izle: İngiltere, Çekya deplasmanında ikinci yarıda açıldı!
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