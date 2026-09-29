Maç özeti izle: İngiltere, Çekya deplasmanında ikinci yarıda açıldı!

İngiltere, Çekya deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.

İngiltere'nin gollerin 47. dakikada Anthony Gordon ile 69. dakikada Harry Kane kaydetti.

Çekya'da Pavel Sulc, 25. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 3'e yükseltti. Çekya ise henüz puanla tanışamadı.