Maç özeti izle: İngiltere, Çekya deplasmanında ikinci yarıda açıldı!

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 2. haftasında İngiltere'yi konuk etti. Zorlu mücadele Fortuna Arena'da oynandı.
Kritik maçta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.
Heyecan dolu karşılaşmada VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev aldı.
Çekya ile İngiltere arasındaki kritik mücadele A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlandı.
İngiltere, Çekya deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.
İngiltere'nin gollerin 47. dakikada Anthony Gordon ile 69. dakikada Harry Kane kaydetti.
Çekya'da Pavel Sulc, 25. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından İngiltere puanını 3'e yükseltti. Çekya ise henüz puanla tanışamadı.
Çekya - İngiltere: 0-2
Goller: 47' Anthony Gordon, 69' Harry Kane
Kırmızı kart: 25' Pavel Sulc
İLK 11'LER
Çekya: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama, Cerv, Sulc, Sadilek, Radosta, Karabec, Hlozek.
İngiltere: Trafford, Alexander-Arnold, Chalobah, Guehi, Hall, Lewis-Skelly, Anderson, Rogers, Saka, Gordon, Kane.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
TIKLA İZLE | Halil Umut Meler'den kırmızı kart! Çekya 10 kişi kaldı
GOL İZLE | Çekya 0-1 İngiltere (Anthony Gordon)
GOL İZLE | Çekya 0-2 İngiltere (Harry Kane)