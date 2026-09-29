Maç özeti izle: İspanya gol yağmurunda kazandı! Hırvatistan sürpriz yapamadı

İspanya ile Hırvatistan arasındaki zorlu mücadele A Haber'den şifresiz olarak yayınlandı.

İspanya'nın gollerini 2 ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Marc Pubill ile 89. dakikada Nico Williams kaydetti.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 6'ya yükseltti ve grupta yoluna kayıpsız devam etti.

Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.