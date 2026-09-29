Maç özeti izle: İspanya gol yağmurunda kazandı! Hırvatistan sürpriz yapamadı

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 2. haftasında Hırvatistan'ı konuk etti. Kritik karşılaşma Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynandı.
Heyecan dolu müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çaldı. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlendi.
Müthiş maçta VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Clay Ruperti görev aldı.
İspanya, Hırvatistan karşısında 4-1'lik skorla kazandı.
İspanya ile Hırvatistan arasındaki zorlu mücadele A Haber'den şifresiz olarak yayınlandı.
İspanya'nın gollerini 2 ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Marc Pubill ile 89. dakikada Nico Williams kaydetti.
Bu sonucun ardından İspanya puanını 6'ya yükseltti ve grupta yoluna kayıpsız devam etti.
Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.
İspanya - Hırvatistan: 4-1
Goller: 2' Lamine Yamal, 28' Dion Beljo, 31' Marc Pubill, 63' Lamine Yamal, 89' Nico Williams
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Fabian Ruiz, Zubimendi, Baena, Yamal, Oyarzabal, Fermin Lopez.
Hırvatistan: Livakovic, Smolcic, Pongracic, Gvardiol, Perisic, Sutalo, Kovacic, Misic, Petar Sucic, Pasalic, Beljo.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL İZLE | İspanya 1-0 Hırvatistan (Lamine Yamal)
GOL İZLE | İspanya 1-1 Hırvatistan (Dion Beljo)
GOL İZLE | İspanya 2-1 Hırvatistan (Marc Pubill)
GOL İZLE | İspanya 3-1 Hırvatistan (Lamine Yamal)
GOL İZLE | İspanya 4-1 Hırvatistan (Nico Williams)