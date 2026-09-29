Maç özeti izle: İsviçre, İskoçya’da farka koştu! Rahat zafer

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in 2. haftasında İsviçre'yi konuk etti. Kritik karşılaşma Barclays Hampden Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çaldı. Nenad Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic üstlendi.
Heyecan dolu maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Aleksandar Zivkovic görev aldı.
İsviçre, İskoçya deplasmanında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
İskoçya ile İsviçre arasındaki zorlu mücadele A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
İsviçre'nin gollerini 12. dakikada Ricardo Rodriguez, 55. dakikada Nico Elvedi ile 82. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.
İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından İsviçre puanını 6'ya yükseltti. İskoçya ise 1 puanda kaldı.
İskoçya - İsviçre: 0-3
Goller: 12' Ricardo Rodriguez, 55' Nico Elvedi, 82' Zeki Amdouni
Kırmızı kart: 11' Jack Hendry
İLK 11'LER
İskoçya: Gunn, Patterson, McKenna, Binks, Hendry, Robertson, Ferguson, McGinn, Gilmour, Bowie, McBurnie.
İsviçre: Kobel, Athekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Manzambi, Jashari, Aebischer, Amdouni, Ndoye.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL İZLE | İskoçya 0-1 İsviçre (Ricardo Rodriguez)
GOL İZLE | İskoçya 0-2 İsviçre (Nico Elvedi)
GOL İZLE | İskoçya 0-3 İsviçre (Zeki Amdouni)