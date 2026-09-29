Maç özeti izle: İsviçre, İskoçya’da farka koştu! Rahat zafer

İskoçya ile İsviçre arasındaki zorlu mücadele A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

İsviçre'nin gollerini 12. dakikada Ricardo Rodriguez, 55. dakikada Nico Elvedi ile 82. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.

İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 6'ya yükseltti. İskoçya ise 1 puanda kaldı.