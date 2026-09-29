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Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:25 Son Güncelleme: 29.09.2026 23:45

Maç özeti izle: İsviçre, İskoçya’da farka koştu! Rahat zafer

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1’in 2. haftasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele A Para’dan şifresiz yayınlandı. İsviçre, İskoçya deplasmanında 3-0’lık skorla kazandı.

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Maç özeti izle: İsviçre, İskoçya’da farka koştu! Rahat zafer
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İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in 2. haftasında İsviçre'yi konuk etti. Kritik karşılaşma Barclays Hampden Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çaldı. Nenad Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic üstlendi.

Heyecan dolu maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Aleksandar Zivkovic görev aldı.

İsviçre, İskoçya deplasmanında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İskoçya ile İsviçre arasındaki zorlu mücadele A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

İsviçre'nin gollerini 12. dakikada Ricardo Rodriguez, 55. dakikada Nico Elvedi ile 82. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.

İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 6'ya yükseltti. İskoçya ise 1 puanda kaldı.

İskoçya - İsviçre: 0-3

Goller: 12' Ricardo Rodriguez, 55' Nico Elvedi, 82' Zeki Amdouni

Kırmızı kart: 11' Jack Hendry

İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Patterson, McKenna, Binks, Hendry, Robertson, Ferguson, McGinn, Gilmour, Bowie, McBurnie.

İsviçre: Kobel, Athekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Manzambi, Jashari, Aebischer, Amdouni, Ndoye.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | İskoçya 0-1 İsviçre (Ricardo Rodriguez)

GOL İZLE | İskoçya 0-2 İsviçre (Nico Elvedi)

GOL İZLE | İskoçya 0-3 İsviçre (Zeki Amdouni)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #İSVİÇRE #A PARA

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Maç özeti izle: İsviçre, İskoçya’da farka koştu! Rahat zafer
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