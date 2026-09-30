Acımasız kartal’ı seneye izleriz!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de şampiyonluğu hayal ettiğini ancak takımın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Camiaya "Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz" şeklinde verdiği sözün hayata geçmeye başladığını kaydeden Adalı, şu açıklamaları yaptı:

ŞAMPİYONLUKTAN başka bir düşüncemiz yok ama bu futbol takımının biraz daha süreye ihtiyacı var. Yaz sezonunda istediğimiz futbolcuların yüzde 90-95'ini transfer ettik. İçimizde ukde kalan herhangi bir oyuncu olmadı.

İTALİANO'NUN ÇOK İSTEDİĞİ İSMİ ALACAĞIZ



HOCAMIZ İtaliano, özellikle Dusan Vlahovic'i istemişti. Onu aldık. Onun dışında başka bir isim talebi daha var. Devre arasında kısmetse getireceğiz. Avrupa'da çok çabuk pes edeceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.

GELECEK sene bu takım tamamlanmış olur. Önder hocanın dediği gibi çok acımasız bir takım olur. Gelecek seneden sonra takviyeler yaparak Avrupa'da da Türkiye'de de çok iddialı konuşmaya başlarız. Yine iddialıyız şimdi ama biraz daha eksiklerimiz var.

YAYIN İHALESİNDE TABAN RAKAM 500 MİLYON



İLK yayın ihalesinin rakamları ortada. O günden bugüne Türk futbolu ciddi bir gelişme sağladı. Sadece biz değil bütün takımlar çok iyi transferler yaptı. Mevcut rakamlar çok komik hale geldi. Bizim 500 milyon dolar altındaki bir rakama 'evet' deme niyetimiz yok. Ben bunu Kulüpler Birliği toplantısında da açıkça söyledim. Futbol Federasyonu da bizimle hemfikir.

ŞİMDİKİ takıma baktığımız zaman, değeri 250 küsür milyon Euro olmuş. Hiç kimseyi satma gibi bir niyetimiz yok ama bir gün satarsak 250'nin çok üstünde gelir getirebilecek bir futbolcu topluluğu var şu anda elimizde. Beşiktaş bugün 'dükkanı kapat' dese, Beşiktaş'ın kimseye borcu kalmaz.

BATUM'DA SEYİRCİ DESTEĞİYLE OYNAYACAĞIZ



İSRAİL takımı Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde oynayacağız. Seyircili oynayacağız hepsinden ötesi. Bu önemli bizim için. Gürcistan Spor Bakanlığı ve federasyonuyla da görüştük. Kura çekiminden hemen sonra hem UEFA genel sekreteri hem UEFA yetkilileri maalesef 'Yine oldu' dediler! Onlar da farkındalar. Diğer taraftan da Güney Kıbrıs takımı çektik. Bu konularda kısmetimiz iyi. Beşiktaş zorların kulübüdür.

İŞTE ADALI'NIN YENİ LİSTESİ

Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula, başkan Serdal Adalı tek aday olarak katılacak. Adalı dün yeni listesini Divan Kurulu'na teslim etti. Eski yönetimden Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç listede yer almadı. İşte yeni ekip: Asil: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre. Yedek: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör