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Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:29

Belçika'da Trossard takımla çalıştı!

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 3’üncü maçında yarın TSİ 21.45’te Türkiye’yi konuk edecek Belçika, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmana, Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard da katıldı.

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DHA
Belçika’da Trossard takımla çalıştı!
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Tubize'deki Belçika Milli Takım Tesisleri'nde teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde yapılan antrenman salonda çalışmayla başladı.

Sahada koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard da katıldı.

Belçika, yarın TSİ 21.45'te Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Türkiye'yi konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ #A MİLLİ TAKIM #UEFA ULUSLAR LİGİ #BELÇİKA MİLLİ TAKIMI
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Belçika'da Trossard takımla çalıştı!
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