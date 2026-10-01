Belçika’da Trossard takımla çalıştı!

Tubize'deki Belçika Milli Takım Tesisleri'nde teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde yapılan antrenman salonda çalışmayla başladı.

Sahada koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard da katıldı.

Belçika, yarın TSİ 21.45'te Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Türkiye'yi konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör