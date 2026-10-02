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Giriş Tarihi: 2.10.2026 17:15

Pendikspor – Galatasaray hazırlık maçı! 11’ler belli oldu...

Liglere verilen milli arada Galatasaray, milli takımda gitmeyen oyuncularla hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

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Pendikspor – Galatasaray hazırlık maçı! 11’ler belli oldu...
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Liglere verilen milli ara nedeniyle takımların birçoğunda genç oyuncular kadroda yer alırken takımlar çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Galatasaray, milli arada 1. Lig ekibi Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

PENDİKSPOR: Utku , Ahmet , Taha , Abifade, Kalafat, Mesut, Bekir, Hakan, Emrah, Damir, Thuram.

GALATASARAY: Enes, Bitshiabu, Eyüp, Sara, Sané, İlkay, Kaan, Armando, Berat, Kazımcan, Arda.

MİLLİ ARA SONRASI ZORLU MAÇLAR!

Galatasaray milli aranın ardından Süper Lig'de 9 Ekim Cuma akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak. Daha sonra evinde Barcelona'yı konuk edecek Sarı-kırmızılı takım bu maçın ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Pendikspor – Galatasaray hazırlık maçı! 11’ler belli oldu...
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