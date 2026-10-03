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Giriş Tarihi: 3.10.2026 10:53

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde start verdi.

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DHA
Beşiktaş’ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve kurulların yöneticileri ve kongre üyeleri katıldı.

Genel kurul başkanlığına Özkan Burak Özmen'in seçildiği toplantıda siyah-beyazlı kulübün 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi raporları okunacak, müzakere edilecek ve kulüp yönetiminin mali ve idari yönden ibra oylaması yapılacak. Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 Mali yılı bütçesi görüşülüp karara bağlanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı
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