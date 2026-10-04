Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan ’temizlik’ çıkışı! ’Türk futbolu çok şey kazanır’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Adalı, 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa getirildi.

Siyah-beyazlı camiaya teşekkür ederek sözlerine başlayan Adalı, "Bir seçim daha geride kaldı. Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var. Allah'ın izniyle hep beraber çalışarak hedeflediğimiz noktalara varacağız. Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum; birlik, beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden, oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar camianın karşısına çıkarız." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarına "destek" çağrısında bulunan Adalı, "Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, var olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. İşlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucun inşallah iyi olduğunu beraber göreceğiz." dedi.

Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"TFF salı günü herhalde olağanüstü toplanıyormuş. Salı'ya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik. Bu benim beklediğim bir şeydi. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söylerim; Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok, keyifle maçları izlemeye devam ederler. Bu konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz."