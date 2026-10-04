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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:44

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan teşekkür mesajı!

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı, bir teşekkür mesajı paylaştı.

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AA
Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan teşekkür mesajı!
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Beşiktaş Kulübü'nde tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teşekkür mesajı yayımladı.

Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Beşiktaşlılar, geçtiğimiz 2 gün boyunca idari, mali ve seçimli genel kurullarımızda Beşiktaş'ımız için bir araya geldik. Bir kez daha camiamızın gücünü, güvenini, desteğini arkamıza alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu 2 gün boyunca kongrelerimize katılım sağlayan, bize olan güvenlerini bir kez daha gösteren genel kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için daha çok çalışarak daha büyük hedeflere hep birlikte yürüme zamanı. Genel kurulumuzun Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını diliyor, yeni dönemde Beşiktaş'ımızın layık olduğu başarıları yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan teşekkür mesajı!
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