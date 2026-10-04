Son dakika: Beşiktaş’ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar...

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılarda gerçekleştirilen seçime Serdal Adalı tek aday olarak girdi.
Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği seçimde 3 bin 925 oy kullanıldığı açıklandı.
Serdal Adalı gerçekleştirilen seçim sonucunda yeniden başkan seçildi.
İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR
1 NUMARALI SANDIK SONUCU
Serdal Adalı: 126 oy
Geçersiz: 2 oy
2 NUMARALI SANDIK SONUCU
Serdal Adalı: 144 oy
Geçersiz: 3 oy
Boş: 4 oy
3 NUMARALI SANDIK SONUCU
Serdal Adalı: 176 oy
Geçersiz: 1 oy
4 NUMARALI SANDIK SONUCU
Serdal Adalı: 143 oy
Geçersiz: 1 oy
Boş: 12 oy