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Giriş Tarihi: 4.10.2026 17:33 Son Güncelleme: 4.10.2026 17:49

Son dakika: Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar...

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Serdal Adalı yeniden başkan seçildi.

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Son dakika: Beşiktaş’ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar...
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Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılarda gerçekleştirilen seçime Serdal Adalı tek aday olarak girdi.

Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği seçimde 3 bin 925 oy kullanıldığı açıklandı.

Serdal Adalı gerçekleştirilen seçim sonucunda yeniden başkan seçildi.

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 126 oy
Geçersiz: 2 oy

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 144 oy
Geçersiz: 3 oy
Boş: 4 oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 176 oy
Geçersiz: 1 oy

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 143 oy
Geçersiz: 1 oy
Boş: 12 oy

5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 145 oy
Boş: 2 oy

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 137 oy
Geçersiz: 1 oy

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 151 oy
Boş: 6 oy

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ

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Son dakika: Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar...
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