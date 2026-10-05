Beşiktaşlı yönetici Cengiz Sarıkaya: ’Şampiyon olmak istiyoruz’

Beşiktaş'ta yeni yöneticilerden Cengiz Sarıkaya, açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, Merkez Hakem Kurulunda yaşanan sürecin öncülüğünü Beşiktaş'ın yaptığını ifade etti.

Sarıkaya, "Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuz, Beşiktaş'ın haklarını çok güzel bir şekilde savunurken bütün takımların haklarını da savunarak bir adalet çağrısında bulundu. Çok güzel şekilde açıklandı. Bizim tarafımızdan hem komite başkanlarının hem federasyon başkanlarının ve diğerlerinin istifaları istendi.

Şimdi son dönemde de yapılan olayları olumlu buluyoruz. Bu, bence bizim futbol takımımıza başarı olarak yansıyacaktır. Takımımız şu anda ligde 3. sırada. İnşallah toparlayıp en iyi şekilde ligi bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Bundan başka bir alternatifimiz yok." diye konuştu.

"SON 1,5 SENEDE GÜZEL BİR TOPARLANMA DÖNEMİNE GİRDİK"

Beşiktaş'ın zor bir süreci geride bıraktığını söyleyen Sarıkaya, yeni yönetimle birlikte siyah-beyazlı kulübü daha iyi bir noktaya getirmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş zor bir dönemden geçti. Son 1,5 senede güzel bir toparlanma dönemine girdik. Camiamız da bir toparlanma dönemine girdi, birlik ve beraberlik sağlandı. İnşallah finans konularıyla beraber, futbol takımımızın da çok güzel bir şekilde devam ederek şampiyon olmasını istiyoruz. Beşiktaş'ımızı daha iyi yerlere getirmek için çabalalar sarf edeceğiz. İçimizde yeni bir heyecan ve Beşiktaş aşkı var. Hepimiz bu aşk ve bu sevdayla çok daha sıkı bir şekilde sarılıp Beşiktaş'ımızı en iyi yerlere getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu camianın içerisinde 8-9 yaşından beri varım. Birçok camia büyüğüyle, camianın içerisindekilerle, gençlerle, büyüklerle iç içeyiz. Birlikte bu camiayı bir yerlere getirmeye çalıştık. Daha doğrusu camiayı yaşadık. Hayatımızın her dönemi Beşiktaş'la geçti. Böyle tecrübeli insanların birlikte bir şekilde devam etmesi bize çok iyi gelecek. İnşallah hayırlısıyla devam edeceğiz."

"BİZE GÖSTERDİKLERİ GÜVENİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Sarıkaya, tek adaylı seçimli genel kurula 3 bin 910 kongre üyesinin katıldığını hatırlatarak, "Kongreye katılım bize bir moral ve şevk verdi. İnşallah genel kuruldan aldığımız bu güçle en iyi şekilde Beşiktaş'ımızı bir yerlere getireceğiz. Katılım bizi çok sevindirdi. Bütün genel kurul üyelerimize, camiamıza, taraftarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Bize gösterdikleri güveni yerine getireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör