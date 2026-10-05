Ocak Planı: Joe Willock

Beşiktaş
'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu ancak alamadığı Joe Willock
için İngiltere
'den müjde geldi. Football İnsider'da yer alan habere göre; Newcastle United'ın, mukavelesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor.
Ada ekibi, bonservis kazanmak için ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı ekibin ocak ayında Willock için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
, geçtiğimiz günlerde "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocamız İtaliano'nun 'alamadınız' gibi bir tavrı olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım.
Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok" demişti. Newcastle United
forması altında bu sezon 7 karşılaşmada süre bulan Willock, fileleri 3 kez havalandırdı.