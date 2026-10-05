Onların 2 oyuncusuna takım kurduk

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Siyah-beyazlı takımda tek adaylı kongre yapılırken 3 bin 910 üye oyunu kullandı. Mevcut başkan Serdal Adalı, 3 bin 815 geçerli oyla camiada güven tazeledi. Üçüncü kez başkanlığa seçilirken Mayıs 2028'e kadar koltukta oturacak. "Beşiktaş'ı hak ettiği noktaya, güzel günlere taşımak için yönetim kurulumuzla yola çıktık. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyen başkan Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

STADI 46 BİNE ÇIKARACAĞIZ

"Yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladık. Şimdi, sportif başarıyı yakalayacağımız günler için hep beraber çalışma vakti. Beşiktaş'ın başaramayacağı iş yoktur." Camiaya transfer dönemi hakkında da bilgi veren Adalı, "Her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyuncuların bonservislerinden kâr elde ederek çıkacağız. Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri bitti. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservise biz takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz. Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat, tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

TARİHİ PROJENİN TEMELİ ATILACAK

Gelecek planlarına ilişkin de bilgi veren Serdal Adalı, "Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın temelini atacağız. Buradan gelecek gelirin bir kısmı ile gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Yanına yeni sponsorluklar da ekleyeceğiz" diye konuştu.

KOCADAĞ'DAN ADALI'YA DESTEK

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimine eski asbaşkan Emre Kocadağ'dan da destek geldi. Dün kongrede oyunu kullandıktan sonra Adalı ve yönetimindeki isimlerle yan yana gelen Kocadağ, başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca Başkan Adalı'ya kendilerine ne zaman ihtiyaç olursa destek vermeye hazır olduğunu iletti.

İŞTE YENİ YÖNETİM

ASIL ÜYELER: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

YEDEK ÜYELER: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.