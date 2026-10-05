UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Maça hazır olduklarını belirten Vincenzo Montella, "Tabii ki full konsantre ve hazırız. Negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz. En iyi şekilde performans vermek ve bu negatif dönemi bitirmek istiyoruz" dedi.

Kazanmak istediklerini vurgulayan Vincenzo Montella, "Bugün kazanmak istiyoruz, diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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