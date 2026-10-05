Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Montella: Bugün kazanmak istiyoruz!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 21:07

Vincenzo Montella: Bugün kazanmak istiyoruz!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Vincenzo Montella: Bugün kazanmak istiyoruz!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Maça hazır olduklarını belirten Vincenzo Montella, "Tabii ki full konsantre ve hazırız. Negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz. En iyi şekilde performans vermek ve bu negatif dönemi bitirmek istiyoruz" dedi.

Kazanmak istediklerini vurgulayan Vincenzo Montella, "Bugün kazanmak istiyoruz, diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #UEFA ULUSLAR LİGİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincenzo Montella: Bugün kazanmak istiyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA