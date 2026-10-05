Video Spor A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan İtalya maçı açıklaması!
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan İtalya maçı açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan İtalya maçı açıklaması!

05 Ekim 2026 21:26

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya deplasmanına konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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