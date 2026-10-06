A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Hırvatistan – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele Poljud Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Belçikalı hakem Erik Lambrechts düdük çalacak. Erik Lambrechts'in yardımcılıklarını Jo de Weirdt ile Kevin Monteny üstlenecek.
VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Bert Put görev alacak.
Hırvatistan ile İspanya arasındaki kritik müsabaka A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Kritik maçın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Smolcic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Ivanovic, Vlasic, Matanovic.
İspanya: Unai Simon, Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Fermin Lopez, Pedri, Yamal, Munoz, Oyarzabal.