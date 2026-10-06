Karşıyaka, Türkiye Kupası’nda 3 golle tur atladı! İşte maçın özeti…

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka ile 1923 Afyonspor kozlarını paylaştı.

Müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynandı.

Karşıyaka, 1923 Afyonspor engelini 3-1'lik skorla geçti.

Karşıyaka'nın gollerini 26 ve 51. dakikalarda Eren Arda Şan ile 76. dakikada Erhan Öztürk kaydetti. 1923 Afyonspor'da fileleri 19. dakikada Hıdır Aytekin kendi kalesine havalandırdı.

Bu sonucun ardından Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL İZLE | Karşıya 0-1 1923 Afyonspor (Hıdır Aytekin KK.)

GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan)

GOL İZLE | Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan)

GOL İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor (Erhan Öztürk)

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