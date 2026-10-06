Maç Özeti İzle | İngiltere, Çekya karşısında farka koştu! Harry Kane boş geçmedi

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Çekya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çaldı. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlendi.
VAR'da Dennis Higler, AVAR'da ise Richard Martens görev aldı.
İngiltere – Çekya karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İngiltere, Çekya karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
İngiltere'nin gollerini 27. dakikada kendi kalesine Vladimir Coufal ile 40 ve 57. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere puanını 9'a yükseltti.
Çekya ise henüz puanla tanışamadı.
İngiltere - Çekya: 3-0
Goller: 27' Vladimir Coufal (KK), 40' Harry Kane, 57' Harry Kane
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Trent, Quansah, Guehi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham, Rogers, Eze, Kane.
Çekya: Hornicek, Coufal, Vitik, Hranac, Slama, Kral, Sadilek, Sulc, Ambros, Lingr, Naderi.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.)
GOL İZLE | İngiltere 2-0 Çekya (Harry Kane)
GOL İZLE | İngiltere 3-0 Çekya (Harry Kane)