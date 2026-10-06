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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:36 Son Güncelleme: 6.10.2026 23:39

Maç Özeti İzle | İngiltere, Çekya karşısında farka koştu! Harry Kane boş geçmedi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 4. haftasında İngiltere ile Çekya karşı karşıya geldi. Müsabaka A Spor’dan canlı yayınlandı. İngiltere, Çekya karşısında 3-0 galip geldi.

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Maç Özeti İzle | İngiltere, Çekya karşısında farka koştu! Harry Kane boş geçmedi
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İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Çekya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çaldı. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlendi.

VAR'da Dennis Higler, AVAR'da ise Richard Martens görev aldı.

İngiltere – Çekya karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İngiltere, Çekya karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İngiltere'nin gollerini 27. dakikada kendi kalesine Vladimir Coufal ile 40 ve 57. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 9'a yükseltti.

Çekya ise henüz puanla tanışamadı.

İngiltere - Çekya: 3-0

Goller: 27' Vladimir Coufal (KK), 40' Harry Kane, 57' Harry Kane

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Trent, Quansah, Guehi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham, Rogers, Eze, Kane.

Çekya: Hornicek, Coufal, Vitik, Hranac, Slama, Kral, Sadilek, Sulc, Ambros, Lingr, Naderi.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.)

GOL İZLE | İngiltere 2-0 Çekya (Harry Kane)

GOL İZLE | İngiltere 3-0 Çekya (Harry Kane)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Maç Özeti İzle | İngiltere, Çekya karşısında farka koştu! Harry Kane boş geçmedi
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