Maç Özeti İzle | İngiltere, Çekya karşısında farka koştu! Harry Kane boş geçmedi

İngiltere, Çekya karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İngiltere'nin gollerini 27. dakikada kendi kalesine Vladimir Coufal ile 40 ve 57. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 9'a yükseltti.

Çekya ise henüz puanla tanışamadı.