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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:42 Son Güncelleme: 6.10.2026 23:43

Maç Özeti İzle | İspanya, Hırvatistan deplasmanında geri döndü! Kayıpsız devam etti

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 4. haftasında İspanya’yı konuk etti. Karşılaşma A Haber’den canlı yayınlandı. İspanya, Hırvatistan deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

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Maç Özeti İzle | İspanya, Hırvatistan deplasmanında geri döndü! Kayıpsız devam etti
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadele Poljud Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Belçikalı hakem Erik Lambrechts düdük çaldı. Erik Lambrechts'in yardımcılıklarını Jo de Weirdt ile Kevin Monteny üstlendi.

VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Bert Put görev aldı.

Hırvatistan ile İspanya arasındaki kritik müsabaka A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İspanya, geriye düştüğü maçta Hırvatistan deplasmanında 2-1 kazandı.

İspanya'nın gollerini 61 ve 88. dakikalarda Mikel Merino kaydetti. Hırvatistan'da fileleri 17. dakikada Ivan Perisic havalandırdı.

Hırvatistan'da Ivan Perisic, 79. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 12'ye yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Hırvatistan - İspanya: 1-2

Goller: 17' Ivan Perisic, 61' Mikel Merino, 88' Mikel Merino

Kırmızı kart: 79' Ivan Perisic

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Jakic, Kovacic, Vlasic, Perisic, Matanovic.

İspanya: Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL İZLE | Hırvatistan 1-0 İspanya (Ivan Perisic)

GOL İZLE | Hırvatistan 1-1 İspanya (Mikel Merino)

GOL İZLE | Hırvatistan 1-2 İspanya (Mikel Merino)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #HIRVATİSTAN #İSPANYA #ULUSLAR LİGİ #UEFA

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Maç Özeti İzle | İspanya, Hırvatistan deplasmanında geri döndü! Kayıpsız devam etti
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