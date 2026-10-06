Maç Özeti İzle | İspanya, Hırvatistan deplasmanında geri döndü! Kayıpsız devam etti

İspanya, geriye düştüğü maçta Hırvatistan deplasmanında 2-1 kazandı.

İspanya'nın gollerini 61 ve 88. dakikalarda Mikel Merino kaydetti. Hırvatistan'da fileleri 17. dakikada Ivan Perisic havalandırdı.

Hırvatistan'da Ivan Perisic, 79. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 12'ye yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.