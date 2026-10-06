Newcastle United’ta Joe Willock gelişmesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Joe Willock'un geleceği konusunda kararını verdi.
Ada basınında yer alan haberlere göre, Willock'tan bonservis geliri elde etmek isteyen Newcastle United, ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.
Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Willock için devre arasında yeniden masaya oturacaklarını ifade etmişti.
Newcastle United forması giyen Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.