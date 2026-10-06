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Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:05

Newcastle United'ta Joe Willock gelişmesi!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, yaz transfer gündeminde Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Joe Willock'u kadroda düşünmüyor.

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Newcastle United’ta Joe Willock gelişmesi!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Joe Willock'un geleceği konusunda kararını verdi.

Ada basınında yer alan haberlere göre, Willock'tan bonservis geliri elde etmek isteyen Newcastle United, ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.

Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Willock için devre arasında yeniden masaya oturacaklarını ifade etmişti.

Newcastle United forması giyen Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İNGİLTERE PREMİER LİG #BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #NEWCASTLE UNİTED
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Newcastle United'ta Joe Willock gelişmesi!
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