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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:47 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:48

Beşiktaş'a Orkun ve Trossard müjdesi!

Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığın bulunan Leandro Trossard ve kaptan Orkun Kökçü antrenmanda yer aldı.

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Beşiktaş’a Orkun ve Trossard müjdesi!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Leandro Trossard da idman yer aldı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Beşiktaş'a Orkun ve Trossard müjdesi!
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